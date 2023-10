Cet évènement est passé CONCERT GOSPEL POUR VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE dock des suds Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille CONCERT GOSPEL POUR VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE dock des suds Marseille, 27 octobre 2023, Marseille. CONCERT GOSPEL POUR VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE Vendredi 27 octobre, 19h30 dock des suds A partir de 10,99€ Retrouvez le Chœur Divin’Gospel le 27 octobre au Dock des Suds, 13002 Marseille !

Un concert au profit de l’Association Vaincre la Mucoviscidose avec en première partie, dès 19h30, Jazz au Piano par César Mallet.

Puis dès 21h retrouvez le Choeur Divin’Gospel !

Tarif : 25 euros

Tarif réduit pour les enfants

Food truck sur place

Réservation sur le site : www.placeminute.com

