Fiesta Club Samedi 7 octobre, 23h45 dock des suds 12€ PROGRAMMATION

▶ Asna : L’irrésistible afromix d’une pionnière de l’électro ivoirienne

▶ Kabylie Minogue : Le turbulent duo techno aux mixes déroutants

▶ Trampqueen : La nouvelle reine, conquérante du royaume Trap Punk Emo

▶ Compagnie guides : Entre la médiation et la performance, la compagnie guides prend soin de vous – INFOS PRATIQUES –

Tarif Unique : 12€*

️ Billetterie > https://shotgun.live/festivals/fiesta-des-suds-2023#12558

⚠️ Pas de billetterie sur place

*Entrée libre aux afters sous présentation du pass 3 soirs, pass 2 soirs jeu/sam et ven/sam et le pass 1 soir samedi. Billet à présenter impérativement à l’entrée du Dock des Suds à partir de minuit pour bénéficier de l’accès libre (dans la limite des places disponibles)

_____________________________________________________________

2023-10-07T23:45:00+02:00 – 2023-10-08T05:00:00+02:00

