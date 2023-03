TAPAGE NOCTURNE 2023 dock des suds, 18 mars 2023, Marseille.

FOR THE LAST ONE au Dock Des Suds TAPAGE NOCTURNE PARTY fait son come back pour retourner Marseille de Kicks Tonitruants !

► A découvrir sur place !!

PERFORMERS ⎢ CO2 ⎢ FIRE ⎢ CREATURES

Tekno / Acid / Frenchcore / Hardcore / Tribe to HardTek

✅Ouverture des portes à 23h00

Fermeture billetterie et entrée à 03h00

Fin de soirée à 06h00

⛔ Sortie définitive

CB et liquide accepté au bar

DOCK DES SUDS – 12 rue Urbain V, 13002 Marseille

Stand de prévention & réduction des risques

Dispositif safe

vestiaire disponible

⏰ Entrée possible jusqu’à 3h00 du matin

Parkings sécurisés disponibles (mais payants)

Vidéo : En participant à la soirée vous acceptez que les images prisent soit diffusées dans un after movie.

⛔ Lors des soirées électro, selon la réglementation en vigueur : l’accès au Dock des Suds est interdit aux moins de 16 ans.

Les mineur·e·s ayant entre 16 et 18 ans ne peuvent entrer dans l’enceinte du Dock des Suds qu’accompagné·e·s d’une personne majeure. Une pièce d’identité sera obligatoirement demandée à l’entrée.

⛔ L’organisation condamne tout propos ou comportement discriminatoire, raciste, sexiste ou homophobe. En achetant un billet, le/la client·e s’engage à respecter un comportement bienveillant sous peine d’exclusion.

