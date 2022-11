SAUVAGE B:rthday / 1 year edition / 2 scènes dock des suds, 26 novembre 2022, Marseille.

SAUVAGE B:rthday / 1 year edition / 2 scènes Samedi 26 novembre, 23h45 dock des suds

dock des suds 12 RUE URBAIN V, 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://tinyurl.com/2p8afa38 »}]

26.11.22 – 23:45 > 08:00

2 salles, 2 ambiances

DOCK DES SUDS

PAS DE BILLETTERIE SUR PLACE

Billetterie : https://tinyurl.com/2p8afa38

Voilà 1 an que la sauvagerie a commencé… Une nuit d’amour brutale qui rassemble dans la pénombre, toustes celleux qui vivent avec passion les BPM à grande vitesse. La meute est devenue plus forte, plus puissante, et chacun·e porte dans son cœur ce souvenir d’une nuit.

Quand ANIMALS INDUSTRY fête un anniversaire ça part direct en Y, on ouvre deux salles, on pose beaucoup trop de son, l’expérience sera des plus immersives.

Vous avez la dalle, nous avons la date

+ Une brigade de l’amour (pour une soirée plus safe) sera déployée du début à la fin de la soirée. Info sur ce projet dans le fil de discussion de l’événement.

+ SAFE ZONE

+ CHILL ZONE

+ Application « SAFER »

+ Stand RDR

◊ LINE UP

⛓ Stage « LA CAGE »

– RAVL

– Julian Muller

– Wallis

– APG

– LAZE b2b Yenkov

Stage « LA JUNGLE »

– Soumsoum b2b Anna Superslaziv

– Goldie B

– Tommy Kid

– Keuj

INFORMATIONS

◦ FOOD TRUCK Pizza sur place

◦ VESTIAIRE 2€ : Cash/CB

◦ CONSOMMATIONS AU BAR

Deux options pour consommer au bar :

– Acheter en caisse des jetons qui vous serviront ensuite à payer vos consommations

– Ou payer directement en CB au comptoir

▌ BRIGADE DE L’AMOUR

> Disponible à n’importe quel moment !

> Contact direct avec vous via l’application SAFER

> Maraudes toute la soirée NON STOP

> Reconnaissable grâce à ses gilets jaunes, lampes torches et brassards.

> Distribution de bouchons d’oreilles, préservatifs, roule ta paille, etc…

▌ SAFE ZONE

> Située en extérieur (container signalisé)

> Prise en charge immédiate du public

> Ouverte toute la soirée

> Point de ralliement de la BRIGADE

> Distribution de bouchons d’oreilles, préservatifs, roule ta paille, etc…

▌ Application « SAFER » (gratuite)

> Localisation d’alertes en temps réel

> Contact direct avec la Brigade de surveillance

> Intervention IMMÉDIATE de la Brigade sur site

> Dispo sur espace-safer.com/appli

▌ Stand RDR

> Sensibilisation

> Prévention des risques

> Informations

> Prise en charge

▌ CHILL ZONE



