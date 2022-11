Paroxysm Session # 1 x Ilian Tape dock des suds, 19 novembre 2022, Marseille.

Paroxysm Session # 1 x Ilian Tape Samedi 19 novembre, 23h55 dock des suds

12,99 à 15,99€

♫♫♫

dock des suds 12 RUE URBAIN V, 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://ra.co/events/1581104 »}, {« link »: « https://shotgun.live/events/paroxysm-session-1-x-ilian-tape »}]

Paroxysm Ltd est heureux d’organiser la 1ère soirée « Paroxysm session » le 19 novembre 2022 au Dock des Suds.

Les soirées « Paroxysm Session » sont une série d’évènements mensuels organisés à Marseille et accueillant un mélange d’artistes internationaux et locaux ainsi que nos résidents.

Nos évènements sont axés sur « musique analogue uniquement », donc les artistes qui performent à nos évènements utiliseront uniquement des machines ou des disques vinyles, pas de cdjs, pas de traktor dj, pas de poseurs, artistes basés uniquement sur le business ou dj star d’instagram ; Seules les compétences associées à un talent de sélection musicale décalé, le tout en étant « vrai » – si vous nous demandez, c’est ce qui manque à la scène depuis 10/15 ans- seront recherchées et sélectionnées pour nos évènements, c’est pourquoi nous prenons la responsabilité de ramener enfin de l’authenticité.

Les évènements sont axés sur la musique techno mais pas seulement ; Nous vous emmenons dans un voyage musical inclusif, vous pourrez donc écouter d’autres styles mais toujours dans le spectre de la musique électronique underground alors prévoyez l’imprévisible et préparez votre équipement de raver!

Pour notre 1er évènement nous collaborons avec Ilian Tape, l’iconique et maintenant légendaire label Munichois qui signe quelque uns des meilleurs artistes contemporains depuis 15 ans et qui a énormément influencé la façon dont est perçue la techno aujourd’hui, fusionnant avec des éléments UK-breaks, dub, jungle et hip-hop, créant un son éclectique qui est désormais reconnu dans le monde entier comme « le son Ilian Tape » ; Nous sommes tellement fiers de collaborer avec ses fondateurs Dario et Marco Zenker, aussi connus sous le nom des Zenker Brothers qui joueront pour nous un back to back spécial de 3h, vinyl only, nous délectant de leurs pépites musicales pour nous faire danser non stop toute la nuit.

Vous aurez aussi l’opportunité de retrouver dans la même soirée un excellent et pointu live set d’une étoile montante Marseillaise : le très prolifique, talentueux producteur et dj : Vekh. Ce sera l’occasion d’écouter le tout premier live de sa carrière avec drum machines et synthés et nous sommes tellement fiers d’apporter ce diamant brut, à vous notre audience adorée.

L’opening de la soirée se fera par la géniale Aurore, aka Rorre Ecco, dj résidente à Radio Grenouille avec son show « Ecce Ecco » où elle met en valeur son savoir-faire et sa collection de raretés et de pépites, entre disco, afro house beats et techno. Pour notre premiere Paroxysm Session, elle interprétera un set Techno et Dub qui préparera un parfait terrain pour la suite de la soirée ; Nous sommes honorés de l’avoir à bord!

Et enfin, notre dj résident, co-fondateur, directeur artistique et booker Avni Leka aka « The mad Albanian ». Il sélectionnera ses meilleures armes et nous emmènera dans un voyage fantasmagorique ressemblant à une utopie musicale, le tout signé par une selection de sons pointus mais « not just techno ».

Venez tôt et restez tard!

L’évènement durera 8h, de 00:00 à 08:00

Le prix du vestiaire est de 1 euro par personne et non par article (donc si vous laissez une veste + un pull, ce sera 1 euro, et même si vous laissez votre sac en plus, le prix restera le même, nous ne sommes pas des mercenaires ).

La capacité est limitée à 1000 personnes et les tickets partent vite.

Nous avons 3 niveaux de tickets en ligne à 3 prix différents :

– Tickets « early birds » limités à 200 tickets pour 10 euros (Sold out) *

– Tickets Resident Advisor second batch limited pour 12,50 euros * (Shotgun live 12.99eu)

– Tickets en pre-sale « General Admission » sur RA à 15 euros * (shotgun live 15.99eu)

* DE PLUS : Avec l’achat de n’importe quel type de ticket, vous avez automatiquement la chance de gagner un vinyl de l’artiste en tête d’affiche qui jouera à nos évènements.

La semaine de l’évènement, nous sélectionnerons et contacterons par mail un heureux gagnant par type de ticket (il y aura en tout 3 vinyles à gagner donc 3 gagnants).

Vous pourrez retirer votre gain le jour de l’évènement aux vestiaires.

L’équipe de Plus Belle La Nuit sera présente pendant toute la durée de la soirée.

Iels seront là pour t’aider à passer une bonne soirée, à kiffer sans prendre de risques et s’assureront que tout le monde se sente bien.

Alors n’hésite pas à venir discuter avec elles/eux de tes consommations et à te renseigner sur les produits !

Iels te proposeront :

– Des outils de prévention et de réduction des risques (préservatifs, roules ta paille, bouchons d’oreilles, sérums physiologiques, lubrifiant…)

– De collecter tes produits en vue d’analyse (résultats dans les jours qui suivent)

– Des discussions autour des cultures techno, alternatives, des risques auditifs, des produits psychoactifs, de la santé sexuelle, du bien-être, … & tout ce qui te vient en tête !

– Des entretiens individuels et confidentiels si tu en ressens le besoin

La politique du « Peace & Love » :

Nous ne tolérerons sous aucun prétexte quelconque forme de discrimination, qu’elle soit raciale, sexuelle ou de genre. Notre politique est zero tolérance, vous serez sorti de l’évènement et non remboursé.

Nous encourageons notre public à, au contraire, se rencontrer, passer un moment agréable ensemble, apprendre à se connaître, à connaître ses différences et à accueillir la beauté de l’unicité de chacun.

En ce qui concerne la violence et le harcèlement (physique ou moral) : Idem, vous serez mis dehors immédiatement et nous pourrons aussi en venir à appeler les autorités et à témoigner votre vous.

Il ne devrait y avoir aucune tolérance en ce qui concerne ce genre de comportement.

Politique à l’entrée des évènements :

Les tickets à acheter à l’entrée sont au prix de 16 euros, cash ou cb.

Note : Nous encourageons notre public à être créatif donc sortez votre outfit favoris, votre harnais en cuir ou cette petite robe que vous aviez toujours envie de porter (quel que soit votre genre, tout le monde a le droit de se sentir bien), c’est le moment d’inspirer de la créativité et de la confiance aux autres également!

Notez également que nous avons une selection drastique à l’entrée et que nous nous réservons le droit de refuser l’entrée à qui que ce soit, suivant votre comportement ou si vous ne semblez pas correspondre à l’ambiance de l’évènement ; Les sélecteurs à la portes et la sécurité ne sont pas obligé de donner des explications à ce sujet et ceux qui se verront refuser l’entrée recevront un remboursement instantané s’ils ont acheté un ticket en ligne avant l’évènement.

Nous tenons à garder une ambiance sans problèmes et sans poseurs, vous êtes prévenus.

Politique de l’intimité et de l’utilisation des téléphones :

L’utilisation du téléphone est prohibée sur le dancefloor.

Nous encourageons notre public a être dans l’instant, nous utilisons déjà nos téléphones constamment et nous apprécierions si vous pouviez les mettre de côté pendant l’évènement. Merci de respecter l’intimité de chacun et d’éviter de photographier d’autres personnes.

Les personnes qui prendront des photos sur le dancefloor seront raccompagnés à la porte immédiatement, pas de remboursement. S’il vous plaît essayez de garder une attitude « vraie » et laissez les autres être eux-mêmes sans peur d’apparaître sur une story insta le lendemain alors qu’ils sont alcoolisés ou high, nous trouvons cela irrespectueux.

Pas de réseaux sociaux svp, essayez d’être social dans la vraie vie lors de l’évènement, dans le pur esprit rave!

A propos de nous :

Paroxysm est un crew indépendant et divers, composé de membres de différentes nationalités, genres et croyances mais unis par la même passion : la techno!

Nous sommes inspirés par la culture rave Britannique des années 90 et par la scène techno Berlinoise du début des années 2000.

Nous sommes nouveaux à Marseille mais tous nos membres viennent de différentes réalités du monde de l’art et de la musique, joignant leurs forces pour créer quelque chose de réellement mémorable et unique.

Nous sommes ce que la scène Marseillaise de musique électronique a besoin : un peu de fraîcheur et de « vrai » et nous avons hâte de vous montrer ce que nous vous avons réservé pour la saison qui arrive!

Rejoignez nos événements pour ressentir la vibe et vivre la différence!

Resident Advisor:

https://ra.co/events/1581104

Shotgun Live:

https://shotgun.live/events/paroxysm-session-1-x-ilian-tape



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T23:55:00+01:00

2022-11-20T06:00:00+01:00