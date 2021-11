Marseille le moulin Bouches-du-Rhône, Marseille DOCILE + FRED SKITTY le moulin Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Moulin en partenariat avec Ze Bourgeoiz, vous propose un évènement inédit: un concert privé 100% girly avec DOCILE + FRED SKITTY. Sous le pseudo ironique de DOCILE se cache une écriture délicate qui oppose au féminisme complaisant une « true story » pop française vibrante appuyée par les arrangements art-rock dandy de Marc Lapeyre (aka FKClub) : un flirt entre nouvelle vague française, electro-pop, synth-wave et chill-clubbing sacrément élégant. A force de passer la musique des autres, FRED SKITTY (Fred comme le prénom, Skitty comme le Pokémon) a été rattrapée par l’envie de faire la sienne, marquée par cette étrange nostalgie 80’s qui frappe les enfants des 2000’s : un mix entre London’s mood, house music, electro pop et basses club, le titre de son EP en dit long : « Belonging To The Night ». Billetterie: Uniquement sur invitation à retirer : [https://my.weezevent.com/showcase-docile-fred-skitty](https://my.weezevent.com/showcase-docile-fred-skitty) Pass sanitaire Le pass sanitaire est obligatoire pour assister à ce concert. Il faut présenter la preuve sanitaire numérique ou papier, parmi les trois suivantes : – la vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet – la preuve d’un test de dépistage négatif de moins de 72h (test RT-PCR, antigénique) – le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

