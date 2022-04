Doc&Doc / W for Welles Forum des images, 3 mai 2022, Paris.

Le mardi 03 mai 2022

de 18h30 à 23h30

. payant Plein : 7€ – 10€ les deux séances Réduit : 5,50€ sur justificatif et abonnés de l’association Documentaire sur grand écran

La ressortie, en version restaurée, du film-essai d’Orson Welles, F for Fake, est la belle occasion de cette avant-première 50 ans après sa première sortie. L’occasion aussi de revoir Welles lui-même devant la caméra des frères Maysles ou de François Reichenbach.

« L’art est un mensonge qui nous fait comprendre la vérité… ». Se saisissant des images documentaires de François Reichenbach sur un faussaire de génie, Welles jongle malicieusement avec ces questions qui l’animent depuis son premier canular, à la radio en 1938. Face à ce F for fake, film-essai très personnel, deux courts métrages le mettent en scène dans des situations où il expose ses projets (un film de corrida et un Don Quichotte jamais aboutis) et surtout son métier de cinéaste, de film en film, entre rires tonitruants et éclairs de génie. Entre Shakespeare et Cervantès, citizen Welles évoque le montage, la musique (le silence), l’accident divin en tournage, l’improvisation… et la recette de la sauce de salade.



18h30

Orson Welles in Spain

Un film de Albert et David Maysles (Etats-Unis, 1963, 0h10)

Orson Welles et les frères Maysles devaient travailler ensemble pour un film de corrida inspiré par les théories du “direct cinema”. Le projet n’a jamais abouti mais ce « pitch » où Welles explique son projet aux financiers potentiels, est un moment savoureux.suivi de

Orson Welles

Un film de François Reichenbach et Frédéric Rossif (France, 1968, 0h41)

« L’Histoire d’une vie, quelle qu’elle soit, est l’histoire d’un échec ». Celui d’Orson Welles ? 25 ans, 11 films : tous maudits. Un échec incomparable et splendide, faillible et puissant. Portrait d’un monument du cinéma américain, au génie parfois incompris, souvent fustigé.

Cette séance est présentée par Fabien Gaffez, directeur des programmes du Forum des images et auteur de l’ouvrage Orson Welles (Nouveau Monde éditions, 2005).



20h45 | Avant-première

F for Fake

Un film de Orson Welles (Francel, 1973, 1h29 – Version restaurée 4K)

Un film essai d’Orson Welles sur « le délicieux mensonge » de l’œuvre d’art, une variation sur les rapports du créateur avec sa création et « toute la vérité » sur un des plus grands faussaires, Elmyr de Hory.

Séance suivie d’un échange avec Françoise Widhoff, productrice du film.

Forum des images Forum des Halles, 2 rue du cinéma 75001 Paris

