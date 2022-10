Doc&Doc | Le Sociologue et l’écrivain Forum des images Paris Catégories d’évènement: île de France

Doc&Doc | Le Sociologue et l’écrivain Forum des images, 1 novembre 2022, Paris. Le mardi 01 novembre 2022

de 18h00 à 23h00

. payant Plein: 7€ la séance – 10€ les 2 séances Tarifs réduits : 5,50€ la séance

Le film que François Caillat consacre à Édouard Louis appelait en écho le portrait que Pierre Carles a composé de Pierre Bourdieu. Rendant visible le lien entre l’écrivain et le sociologue qui l’a aidé à penser la complexité de la domination. 18h : La Sociologie est un sport de combat

de Pierre Carles (France, Coul., 2001, 2h20)

Il y a des témoins du monde, ceux qui disent tout haut ce qu’on pense plus bas, ni gourous, ni maîtres, mais qui considèrent que la cité, le monde, peuvent être pensés. Le sociologue Pierre Bourdieu était de ceux-là. Pendant trois ans, de 1998 à 2001, Pierre Carles a suivi Pierre Bourdieu au travail… 21h : Édouard Louis, ou la transformation | avant-première en présence du réal. et d’Édouard Louis

de François Caillat (France, Coul., 2022, 1h10)

La métamorphose d’un jeune garçon issu d’un milieu sous-prolétaire picard en star de la vie culturelle française. Édouard Louis, devenu en quelques années l’écrivain porte-parole d’une génération, engage chacun de nous à faire de la transformation permanente un nouveau mode d’existence.

Séance suivie d’un débat avec François Caillat et Édouard Louis. Présentation :

Avec Pierre Bourdieu pour figure tutélaire, un écrivain et un cinéaste se sont lancés, dans leur travail comme dans leur vie, en tentant de rendre compte des mécanismes de domination. Pierre Carles, en s’attaquant depuis des décennies avec ses films au fonctionnement des médias. Édouard Louis en composant des auto-fictions littéraires. Cette parenté intellectuelle est au cœur des deux films présentés ce soir. Deux portraits qui témoignent en même temps de profondes connivences entre le filmeur et le filmé. L’un entre Pierre Bourdieu et Pierre Carles, l’autre entre Édouard Louis et François Caillat. Deux films qui mettent en scène ce qui fut l’héritage du cinéaste et de l’écrivain : l’insoumission. Forum des images Forum des Halles, 2 rue du cinéma 75001 Paris Contact : https://fb.me/e/3A11B36cv 01 49 88 66 47 b.joubert@documentairesurgrandecran.fr https://www.facebook.com/dsge.dsge/ https://www.facebook.com/dsge.dsge/ https://www.docsurgrandecran.fr/actualites/evenement.php?id=1359&du=2022-11-01&au=2022-11-31&depuis=accueil

