Doc&Doc | Iraniennes à la caméra : action ! Forum des images, 7 février 2023, Paris.

Le mardi 07 février 2023

de 18h30 à 23h30

. payant

Plein tarif : 7€ – 10€ les deux séances

Tarif réduit : 5,50€ sur présentation d’un justificatif et pour les adhérents de l’association Documentaire sur grand écran.

En soutien aux récents soulèvements des femmes d’Iran, trois films invitent à remonter le fil du temps pour mieux embrasser les enjeux politiques du présent.

Filmer, non seulement pour documenter, mais aussi pour participer aux luttes contre les oppressions sociales et étatiques en Iran : telle est la disposition cinématographique des femmes documentaristes ici réunies. De l’« année 0 » (1979) du Mouvement de libération des femmes iraniennes au long métrage collectif Profession : documentariste (2014), deux générations de femmes cinéastes manifestent leur profond engagement dans le présent. Entre les deux, la vertigineuse mise en perspective historique de The Silent Majority Speaks (2010) de Bani Khoshnoudi œuvre comme une boussole pour notre regard : l’image d’une lutte populaire ne connaît pas d’existence solitaire, elle sédimente inconsciemment une mémoire collective des événements.Soirée en partenariat avec Another Screen / Another Gaze à l’occasion de la programmation « Films From Iran For Iran ».

18h30 | En présence de Chahla Chafiq, écrivaine et sociologue

Un film de Sylvina Boissonnas, Claudine Mulard, Michelle Muller et Sylviane Rey

Iran, Coul, 1979, 0h13

Un film de Bani Khoshnoudi

Iran, Coul., 2010-14, 1h34

21h | En présence de Sahar Salahshoor

Un film de Shirin Barghnavard, Firouzeh Khosrovani, Farahnaz Sharifi, Mina Keshavarz, Sepideh Abtahi, Sahar Salahshoor, Nahid Rezaei

Iran, Coul, 2014, 1h20

Séance suivie d’un débat avec Sahar Salahshoor.

Forum des images 2 rue du cinéma, Forum des Halles, Métro Châtelet 75001 Paris

Contact : https://www.docsurgrandecran.fr/actualites/evenement.php?id=1407&du=2023-02-01&au=2023-02-31&depuis=accueil 01 49 88 66 41 hmasson@documentairesurgrandecran.fr https://fb.me/e/2DUa8sNyO https://fb.me/e/2DUa8sNyO https://www.forumdesimages.fr/

Profession documentariste3© Centre audiovisuel Simone de Beauvoir