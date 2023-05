Doc&Doc | En territoire animal Forum des images Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Doc&Doc | En territoire animal Forum des images, 6 juin 2023, Paris. Le mardi 06 juin 2023

de 18h30 à 23h30

.Tout public. payant Plein tarif : 7€ – 10€ les deux séances

Tarif réduit : 5,50€ sur présentation d’un justificatif et pour les adhérents de l’association Documentaire sur grand écran. Avec une vive sensorialité, Le Territoire des autres (1970), Terrestres(2020) et Il fait nuit en Amérique (2022) explorent les trajectoires d’animaux menacés, interpellant au passage notre perception anthropocentrée de l’environnement. — Claire Allouche 18h30

Le Territoire des autres

Michel Fano, Gérard Vienne, François Bel, Jacqueline Lecompte

Bestiaire mouvant tourné pendant sept ans, Le Territoire des autres relate en dix chapitres les déplacements haletants de nombreux représentants de la faune européenne, avec un sens aigu de l’observation et de l’expérimentation sonore. Séance présentée par Claire Allouche, critique, doctorante et enseignante de cinéma. 21h

Terrestres

Normand Rajotte

Le cadavre d’un cerf trône au milieu du cadre. Grâce à l’enregistrement de caméras de surveillance sur la durée, Terrestres dépeint la transformation de ce pan de territoire au fil des apparitions animales. Suivi de l’avant-première

Il fait nuit en Amérique

Ana Vaz | en sa présence

Brasília, capitale de la modernité ou nécropole de la faune native ? Ana Vaz scrute dans les interstices du béton les formes de survie animale. En menant cette enquête en nuit américaine, la cinéaste remonte aussi le temps. Séance suivie d’un débat avec Ana Vaz. Forum des images Forum des Halles, 2 rue du cinéma 75001 Paris Contact : https://www.forumdesimages.fr/ https://www.facebook.com/events/1382969812481166?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22groups_highlight_units%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1382969812481166?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22groups_highlight_units%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.docsurgrandecran.fr/actualites/evenement.php?id=1454&du=2023-06-01&au=2023-06-31&depuis=accueil

© Il fait nuit en Amérique de Ana Vaz Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Forum des images Adresse Forum des Halles, 2 rue du cinéma Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Forum des images Paris

Forum des images Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Doc&Doc | En territoire animal Forum des images 2023-06-06 was last modified: by Doc&Doc | En territoire animal Forum des images Forum des images 6 juin 2023 Forum des images Paris,Paris

Paris Paris