Atelier de découverte des techniques de sérigraphie DOC Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Atelier de découverte des techniques de sérigraphie DOC Paris, 13 septembre 2023, Paris. Atelier de découverte des techniques de sérigraphie Mercredi 13 septembre, 14h00 DOC Gratuit, sur inscription Atelier de découverte des techniques de sérigraphie avec Jerome Valton et Guillaume Ettlinger

Ateliers de technique de sérigraphie autour de l’exposition en cours en salle exposition du DOC. Trames, couleurs et symboles se melent sur differents formats de tissus. DOC 26 rue du docteur Potain 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@doc.work »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T14:00:00+02:00 – 2023-09-13T17:30:00+02:00

