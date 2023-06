Atelier théâtre pour enfant DOC Paris, 2 septembre 2023, Paris.

Atelier théâtre pour enfant 2 et 3 septembre DOC Gratuit, sur inscription

Atelier théâtre : et si on racontait une histoire sur scène ?

Deux jours d’atelier proposé par Maude Bouhenic et Silvia Circu.

En coulisses, on créer un recit, des jeux d’expression et des personnages. À la fin de l’atelier, un spectacle sera jouer devant parents et ami.es avec un gouter.

DOC 26 rue du docteur Potain 75019 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T17:00:00+02:00

2023-09-03T10:00:00+02:00 – 2023-09-03T17:00:00+02:00

