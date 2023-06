Atelier de fabrication d’une bague en laiton ou en argent torsadée DOC Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Atelier de fabrication d’une bague en laiton ou en argent torsadée DOC Paris, 21 août 2023, Paris. Atelier de fabrication d’une bague en laiton ou en argent torsadée Lundi 21 août, 14h30 DOC Gratuit, sur inscription, à partir de 12 ans Atelier fabrication pendentif personnalisé, à partir de 12 ans

Situé dans les jardins du DOC, le Collectif Sprague est une association d’artistes et d’artisans bijoutiers-joailliers. Désireux.ses de partager expériences et savoir-faire autour des métiers du métal, cet atelier proposé par Corina Schiopu portera sur la fabrication d’une bague en laiton ou en argent torsadée. DOC 26 rue du docteur Potain 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@doc.work »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

