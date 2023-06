Atelier calligraphie chinoise DOC Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Atelier calligraphie chinoise DOC Paris, 14 août 2023, Paris. Atelier calligraphie chinoise 14 et 15 août DOC Gratuit, sur inscription Atelier calligraphie chinoise

L’association encourage aussi, de par la création en son sein du programme de résidence post-diplômé ARCA de neuf mois, l’intégration professionnelle de 4 jeunes artistes. Au delà de ce programme, DOC leur permet avec été culturel de se former à l’encadrement d’ateliers artistiques.

Cet atelier d'initiation proposé par Haitian Chen pour découvrir les outils traditionnel de cet art de l'ecriture et donner libre court aux gestes de la main.

DOC
26 rue du docteur Potain
75019 Paris

