Atelier fabrication d’une bague ciselée DOC Paris, 9 août 2023, Paris.

Situé dans les jardins du DOC, le Collectif Sprague est une association d’artistes et d’artisans bijoutiers-joailliers. Désireux.ses de partager expériences et savoir-faire autour des métiers du métal, il propose pour le programme été culturel 12 ateliers repartis en juillet-aout afin de transmettre, le temps d’après-midis, des techniques et savoirs autour de la joaillerie.

Cet atelier proposé par Itzel Alias permet de découvrir les techniques de base de la bijouterie à travers la fabrication d’une bague (découpe du métal, limer, mise en forme, soudure, et polissage). Chacun.e la personnalisera avec une mise en relief martelée ou ciselée. Et repartira avec sa bague sur mesure à garder ou à offrir !

DOC 26 rue du docteur Potain 75019 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T13:00:00+02:00 – 2023-08-09T16:00:00+02:00

© Itzel Alias