Atelier création bijoux en tressage japonais « Kumihimo »

Situé dans les jardins du DOC, le Collectif Sprague est une association d’artistes et d’artisans bijoutiers-joailliers. Désireux.ses de partager expériences et savoir-faire autour des métiers du métal, cet atelier portera sur la découverte d’une forme de tressage japonais, le Kumihimo.

Réalisez des bracelets d’amitié. Fabrication du gabarit mobidai, tressage, et réalisation du fermoir avec Clarisse Le Chaffotec.

DOC 26 rue du docteur Potain 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T14:30:00+02:00 – 2023-08-04T17:00:00+02:00

© Sprague