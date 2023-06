Atelier de dessin libre collectif DOC Paris, 1 août 2023, Paris.

Atelier de dessin libre collectif 1 et 2 août DOC Gratuit, sur inscription

L’association encourage aussi, de par la création en son sein du programme de résidence post-diplômé ARCA de neuf mois, l’intégration professionnelle de 4 jeunes artistes. Au delà de ce programme, DOC leur permet avec été culturel de se former à l’encadrement d’ateliers artistiques.

Cet atelier portera sur la réalisation de très grand format d’un dessin collectif à partir d’éléments personnels. Le but est de permettre aux participant.es de mettre en avant des éléments de leur quotidien qu’ils et elles apprécient à travers une méthodologie de travail particulière ; en travaillant les échelles, les formes, les couleurs, via la peinture, le collage, et le dessin.

DOC 26 rue du docteur Potain 75019 Paris

© DOC