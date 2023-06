Je recycle mes bijoux ! DOC Paris, 1 août 2023, Paris.

Je recycle mes bijoux ! Mardi 1 août, 13h00 DOC Gratuit, sur inscription, à partir de 12 ans

Atelier d’initiation à la bijouterie, à partir de 12 ans

Situé dans les jardins du DOC, le Collectif Sprague est une association d’artistes et d’artisans bijoutiers-joailliers. Désireux.ses de partager expériences et savoir-faire autour de la joaillerie.

Clarisse Le Chaffotec, du collectif Sprague, propose une initiation à la bijouterie, à travers le recyclage de vieux bijoux afin de créer créoles, pendentif, ou encore bracelet ; permettant de transmettre, le temps d’après-midis, des techniques et savoirs autour de la joaillerie.

DOC 26 rue du docteur Potain 75019 Paris contact@doc.work

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T13:00:00+02:00 – 2023-08-01T16:00:00+02:00

© Collectif Sprague