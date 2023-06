Création d’habitats pour la faune en céramique DOC Paris, 27 juillet 2023, Paris.

Création d’habitats pour la faune en céramique 27 – 30 juillet DOC Gratuit, sur inscription

Ateliers de céramique autour des habitats pour la faune – animé par Raphaël Emine

Dans cet atelier, on pourra sculpter à partir d’argile des maisons pour les insectes et oiseaux. Après cuisson dans le grand four à céramique, chaque participant.e pourra repartir avec sa création à poser dans son jardin ou son balcon !

DOC 26 rue du docteur Potain 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@doc.work »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T14:00:00+02:00 – 2023-07-27T17:00:00+02:00

2023-07-30T14:00:00+02:00 – 2023-07-30T17:00:00+02:00

© Raphaël Emine