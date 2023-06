Création de marionnettes – atelier de sculpture DOC Paris, 10 juillet 2023, Paris.

Création de marionnettes – atelier de sculpture 10 – 12 juillet DOC Gratuit, sur inscription

Atelier de sculpture et marionnettes, animé par David Post-Kohler et Alicia Zaton

Les artistes proposent 3 jours d’ateliers de sculpture de marionnettes et personnages géants à DOC. Les enfants pourront s’initier au maquettage, découvrir plusieurs matériaux (mousse, végétaux, bois, peintures etc.), créer des sculptures et les mettre en scène le dernier jour d’atelier.

DOC 26 rue du docteur Potain 75019 Paris contact@doc.work

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T14:00:00+02:00 – 2023-07-10T17:00:00+02:00

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T17:00:00+02:00

© David Post-Kohler