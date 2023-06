Tarot & arts divinatoires DOC Paris, 4 juillet 2023, Paris.

Tarot & arts divinatoires 4 juillet – 24 août DOC Gratuit, public adulte (+18 ans ), sur inscription

Atelier de tirage de tarot avec Noémie Monier

Dans le cadre de l’été culturel, je propose des tirages individuels de Tarot (Marseille ou Belline) d’un format de 30 minutes. Les habitant.es sont invité.es à bénéficier d’une lecture thématique à propos d’un sujet sur lequel ils souhaitent avoir des éclairages, ou d’une lecture transversale qui aborde différents sujets dans les grandes lignes. C’est une occasion pour celles et ceux qui n’ont jamais eu l’occasion d’en faire l’expérience de découvrir cette pratique, et pour celles et ceux qui y sont déjà sensibilisé.es ou aux aguerri.es de recevoir une nouvelle lecture.

DOC 26 rue du docteur Potain 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@doc.work »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T14:30:00+02:00 – 2023-07-04T17:00:00+02:00

2023-08-24T14:30:00+02:00 – 2023-08-24T17:00:00+02:00

© Louise Térive