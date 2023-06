Cabanes & couleurs – atelier sculpture DOC Paris, 4 juillet 2023, Paris.

Cabanes & couleurs – atelier sculpture 4 – 6 juillet DOC Gratuit, accès libre sans inscription

Cabanes & couleurs – atelier sculpture pour enfants dans la rue Jean Quarré, 75019, PARIS

animé par Olivia Funes Lastra et Alicia Zaton

L’atelier consiste à imaginer un bâtiment impossible et de le construire sous forme de maquette, tout en se réapropriant l’espace urbain. En partenariat avec Approches, les deux artistes de DOC participent à une rencontre autour de l’inclusion des jeunes filles et femmes dans l’espace public du quartier Place des Fêtes, en particulier dans la rue Jean Quarré. Choisi comme laboratoire d’expérimentation sociale et artistique, cette rue et ses habitant.e.s invitent à la réflexion et à la discussion autour de la réappropriation de cet espace déambulatoire et les manière pour le ré-inventer (et donc à construire).

Les enfants pourront noter les idées, dessiner, esquisser sur des feuilles, afin d’arriver à la conception sous forme de maquette des architectures imaginaires.

Chaque enfant fera une maquette de sa propre architecture imaginaire en utilisant des fragments de matériaux divers et éclectiques, accompagné.es par les deux artistes.

Leur rôle sera de leur montrer quelques techniques d’assemblage et de leurs aider dans le choix et l’utilisation des différents matériaux qu’iels veulent assembler afin de construire leur espace de rêve.

DOC 26 rue du docteur Potain 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@doc.work »}] [{« link »: « https://atelierapproches.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T14:00:00+02:00 – 2023-07-04T17:00:00+02:00

2023-07-06T14:00:00+02:00 – 2023-07-06T17:00:00+02:00

© Alicia Zaton