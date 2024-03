DOC GYNECO HALLE TROPISME Montpellier, samedi 25 mai 2024.

Vous avez besoin d’une consultation avec le Doc Gynéco ?Sur scène depuis 1991 avec le Ministère A.M.E.R, Secteur Ä, ou en solo, Doc Gynéco est une figure incontournable du Rap français.Doux par sa voix et parfois vigoureux dans ses textes, il sillonne les salles du monde entier depuis plus de 30 ans. Viens voir le Docteur, non n’ai pas peur !

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 19:30

HALLE TROPISME 121 RUE FONTCOUVERTE 34070 Montpellier 34