Collectif Sprague : un tiers lieu atypique dédié à la création et à la fabrication de bijoux 29 mars – 2 avril Doc 26

Le Collectif Sprague naît en 2016 de la volonté d’anciens amis d’école de bijouterie de se réunir et de partager leurs expériences et savoir-faire autour des métiers du métal.

Doc 26 26 rue du Docteur Potain Quartier d'Amérique Paris 75019 Île-de-France

Au fil des années, l’association se transforme en pépinière d’artistes et d’artisans bijoutiers-joailliers.

Avec la disparition de la relation maître-apprenti, il nous a semblé vital de recréer ces liens en développant une corporation des métiers, sans limitation d’âge ni d’expérience, permettant d’améliorer la transmission des techniques et les conditions de travail des indépendants.

À l’été 2020, le collectif déménage au sein du squat d’artistes DOC !, lieu de production et de diffusion artistique, sociale et culturelle. Il initie des projets de créations pluridisciplinaires, organise et participe régulièrement à des expositions afin de développer le réseau des métiers d’arts et l’ouverture sur le grand public.

En Juin 2022, Sprague lance « Ciné Bijoux », une première série de projections de pépites visuelles : films courts, visions d’artisans, façons de travailler qui parcourent la vie et ses mutations, vision poétique, traditionnelle, utopique, effervescente et contemporaine.

Aujourd’hui, le Collectif Sprague est composé de 12 résident.e.s-artisan.e.s, aux parcours multiples et variés, tout.e.s animé.e.s par l’Art du Bijou. Des bijoutiers au lapidaire, en passant par les sertisseurs ou le travail de la cire, nous serons à même de présenter au public toutes les facettes de la création d’un bijou.

Animation (description, horaires, tarifs …)

1. Mercredi 29 Mars (14h-18h) Enfants & Adolescents uniquement : Initiation à la bijouterie par un des membres du collectif

(Durée 2h00 – Animation ouverte dès 14h et jusqu’à 18h – 3 places par tranche de 2h – tarif 20€ – bijoux en laiton) – réservation sur https://www.helloasso.com/associations/collectif-sprague)

2. Samedi 1er Avril (12h-19h) : ouverture de l’atelier au public : visite de notre espace show-room et des créations de nos artisan.e.s : (Ouvert toute la journée – soft drinks et colation).

3. Dimanche 2 Avril (14h-18h) Adultes uniquement : Initiation à la bijouterie par un des membres du collectif

(Durée 2h00 – Animation ouverte dès 14h et jusqu’à 18h – 6 places par tranche de 2h – tarif 35€ – bijoux en laiton) – réservation sur https://www.helloasso.com/associations/collectif-sprague)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

