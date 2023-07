VISITE DU CHÂTEAU DE DOBERT Dobert Avoise, 23 juillet 2023, Avoise.

Avoise,Sarthe

Promenades dans le parc, découverte de l’Aqueduc du XVIIème siècle, visite guidée à l’intérieur du château..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 18:00:00. EUR.

Dobert

Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire



Walks in the park, discovery of the 17th century Aqueduct, guided tour inside the castle.

Paseos por el parque, descubrimiento del acueducto del siglo XVII, visita guiada al interior del castillo.

Spaziergänge durch den Park, Entdeckung des Aquädukts aus dem 17. Jahrhundert, geführte Besichtigung im Inneren des Schlosses.

Mise à jour le 2023-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire