Fêtes locales Doazon, 18 novembre 2023, Doazon.

Doazon,Pyrénées-Atlantiques

Validation inscriptions Concours de belote.

14h : Concours de belote puis remise des lots.

20h : repas et soirée dansante..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Doazon 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Validation of entries for the belote competition.

2pm: Belote competition followed by prize-giving.

8pm: Dinner and dancing.

Validación de las inscripciones para el concurso de belote.

14.00 h: Concurso de belote y entrega de premios.

20.00 h: Cena y baile.

14 Uhr: Belote-Wettbewerb, anschließend Übergabe der Preise.

20 Uhr: Essen und Tanzabend.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Coeur de Béarn