Marché mensuel Rue de la Paix, 3 décembre 2023, Doazit.

Tous les 1ers dimanches du mois, la commune de Doazit, en Chalosse (au sud des Landes), vous offre un marché de produits locaux sur la place de l’église. Sur les étals : des légumes, des œufs, du fromage, du bœuf, du porc, du poulet ! Comme c’est dimanche, faites-vous plaisir avec les gâteaux d’Emma et pourquoi pas également avec une bouteille de vin ou de bière de la cave d’Hagetmau (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération). En cas de pluie, allez à la salle des fêtes.

Avant de rentrer à la maison, arrêtez-vous prendre un café au bar associatif. Il est ouvert tous les dimanches matins. Vous y rencontrerez les associations doazitiennes qui le tiennent à tour de rôle.

Si vous voulez découvrir aussi la commune et ses environs, empruntez le circuit de randonnée, à pied ou à vélo (rando-guide n°4) et rendez-vous jusqu’à l’abbaye de Maylis..

2023-12-03 à ; fin : 2023-12-03 12:30:00. .

Rue de la Paix

Doazit 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every first Sunday of the month, the village of Doazit, in Chalosse (south of the Landes), offers you a market of local products on the church square. On the stalls: vegetables, eggs, cheese, beef, pork, chicken! As it is Sunday, treat yourself to Emma’s cakes and why not also to a bottle of wine or beer from the Hagetmau cellar (alcohol abuse is dangerous for your health, consume with moderation). In case of rain, go to the village hall.

Before going home, stop for a coffee at the association bar. It is open every Sunday morning. You will meet the doazitian associations who take turns to run it.

If you also want to discover the village and its surroundings, take the hiking trail, on foot or by bike (rando-guide n°4) and go to the abbey of Maylis.

Cada primer domingo de mes, el pueblo de Doazit, en Chalosse (sur de las Landas), le ofrece un mercado de productos locales en la plaza de la iglesia. En los puestos: ¡verduras, huevos, queso, ternera, cerdo, pollo! Como es domingo, deléitese con los pasteles de Emma y, por qué no, también con una botella de vino o cerveza de la bodega de Hagetmau (el abuso del alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación). En caso de lluvia, diríjase al salón del pueblo.

Antes de volver a casa, detente a tomar un café en el bar de la asociación. Está abierto todos los domingos por la mañana. Puedes conocer a las asociaciones doazitianas que se turnan para dirigirla.

Si también quiere descubrir el municipio y sus alrededores, tome la ruta de senderismo, a pie o en bicicleta (guía de senderismo n° 4) y llegue hasta la Abadía de Maylis.

Jeden 1. Sonntag im Monat bietet Ihnen die Gemeinde Doazit in Chalosse (im Süden der Landes) einen Markt mit lokalen Produkten auf dem Kirchplatz an. An den Ständen: Gemüse, Eier, Käse, Rind-, Schweine- und Hühnerfleisch! Da heute Sonntag ist, verwöhnen Sie sich mit Emmas Kuchen und warum nicht auch mit einer Flasche Wein oder Bier aus dem Weinkeller von Hagetmau (Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden). Bei Regen gehen Sie in den Festsaal.

Bevor Sie nach Hause gehen, halten Sie für einen Kaffee in der Bar associative. Sie ist jeden Sonntagmorgen geöffnet. Hier können Sie die Doazitianer Vereine treffen, die sie abwechselnd betreiben.

Wenn Sie die Gemeinde und ihre Umgebung erkunden möchten, können Sie den Wanderweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad (Rando-guide Nr. 4) bis zur Abtei von Maylis nehmen.

Mise à jour le 2023-02-08 par OT Terres de Chalosse