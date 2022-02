Do the Right Thing Le Bouillon Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Do the Right Thing Le Bouillon, 8 février 2022, Orléans. Do the Right Thing

Le Bouillon, le mardi 8 février à 20:00

Dans le cadre du cycle « L’Histoire fait son cinéma » Intervenante : Noelline Castagnez, Professeur d’Université en Histoire contemporaine L’Histoire À Brooklyn, c’est littéralement le jour le plus chaud de l’année. Mookie, un jeune afro-américain, est livreur à la pizzeria du quartier, tenue par Sal et ses deux fils, d’origine italienne. Chacun vaque à ses occupations, mais la chaleur estivale va bientôt cristalliser les tensions raciales.

Gratuit pour tous

De Spike Lee Avec Spike Lee, Danny Aiello, John Turturro Projection en version originale sous-titrée Le Bouillon rue de Tours 45100 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-08T20:00:00 2022-02-08T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Le Bouillon Adresse rue de Tours 45100 Orléans Ville Orléans lieuville Le Bouillon Orléans Departement Loiret

Le Bouillon Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Do the Right Thing Le Bouillon 2022-02-08 was last modified: by Do the Right Thing Le Bouillon Le Bouillon 8 février 2022 Le Bouillon Orléans orléans

Orléans Loiret