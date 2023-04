DO not DO • Cérémonie SUPERSONIC, 26 juin 2023, Paris.

Le lundi 26 juin 2023

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

DO NOT DO

DO not DO, c’est le fruit d’une musique électronique magnifiée par l’esprit et la rage d’un rock toujours abrasif. Créé en 2021 par Romy et Iskander, deux jeunes de 20 ans aux parcours musicaux très différents, le groupe se fait haut-parleur des tourments et des aspirations de cette jeunesse vivant cette fin d’ère entre insouciance, hédonisme et engagement, grâce à des textes français et anglais qui voguent entre poésie inspirée et réalité douce-amère.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

