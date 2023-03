Do It For The Culture | Le Lieu-Dit Le Lieu-Dit Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme EUR 10 20 Nous sommes ravis de vous annoncer que Do It For The Culture, le festival de la production musicale, est de retour pour sa troisième édition ! Nous vous donnons rendez-vous les 17, 18 et 19 mars 2023 au Lieu-Dit pour célébrer la production musicale. doitfortheculture.asso@gmail.com +33 6 19 48 09 34 https://www.doitfortheculture.fr/ Le Lieu-Dit 11 rue Fontgieve Clermont-Ferrand

