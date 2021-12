DNSEP DESIGN SONORE : 10 ANS DÉJÀ ! Le Mans, 25 janvier 2022, Le Mans.

DNSEP DESIGN SONORE : 10 ANS DÉJÀ ! La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans

2022-01-25 – 2022-01-25 La Fabrique 5 Boulevard Anatole France

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Sonore, l’Ecole Supérieure d’Art et de Design Le Mans fête les 10 ans du DNSEP Design Sonore

A l’occasion des 10 ans de la formation du DNSEP mention Design Sonore, l’Ecole Supérieure d’Art et de Design TALM-Le Mans revient sur le parcours d’étudian.te.s diplômé.e.s. qui viendront présenter leurs productions sonores et artistiques, leurs actualités professionnelles et animer des ateliers.

Rencontres, concerts de poche, installations…seront à découvrir tout au long de la semaine avec une soirée de clôture sous forme de courtes performances et d’hybridations musicales

DNSEP DESIGN SONORE : 10 ANS DÉJÀ !

Dans le cadre de Le Mans Sonore, l’Ecole Supérieure d’Art et de Design Le Mans fête les 10 ans du DNSEP Design Sonore

A l’occasion des 10 ans de la formation du DNSEP mention Design Sonore, l’Ecole Supérieure d’Art et de Design TALM-Le Mans revient sur le parcours d’étudian.te.s diplômé.e.s. qui viendront présenter leurs productions sonores et artistiques, leurs actualités professionnelles et animer des ateliers.

Rencontres, concerts de poche, installations…seront à découvrir tout au long de la semaine avec une soirée de clôture sous forme de courtes performances et d’hybridations musicales

La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans

dernière mise à jour : 2021-12-14 par