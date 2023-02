Offrir une exposition au musée Dnipropetrovsk National Historical Museum named after D. Yavornytsky Dnipro Catégorie d’Évènement: Dnipro

Offrir une exposition au musée Dnipropetrovsk National Historical Museum named after D. Yavornytsky, 14 mai 2022, Dnipro. Offrir une exposition au musée Samedi 14 mai 2022, 07h30 Dnipropetrovsk National Historical Museum named after D. Yavornytsky Faites don au musée d’un objet lié à l’histoire de la ville, de la région ou de votre famille. Il peut s’agir de cartes postales, de photos, de livres, de journaux, de magazines… Dnipropetrovsk National Historical Museum named after D. Yavornytsky Dnipro, Dmytra Yavornytskoho avenue, 18 Dnipro Dnipropetrovsk Oblast

+3 8067-211-04-33 http://www.museum.dp.ua https://www.facebook.com/yavornytskiymuseum/ Malgré la guerre, le musée préserve l’histoire de notre région et vous pouvez rejoindre la formation de la collection de stock. Faites don au musée d’un objet lié à l’histoire de la ville, de la région ou de votre famille. Il peut s’agir de cartes postales, de photos, de livres, de journaux, de magazines… Le musée acceptera les objets du 9 au 19 mai (de 10h00 à 16h00). Toutes les expositions données seront présentées le 21 mai lors d’une exposition temporaire pour la Nuit européenne des musées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T06:30:00+02:00

2022-05-14T22:59:00+02:00 Dnipropetrovsk National Historical Museum named after D. Yavornytsky©

Détails Catégorie d’Évènement: Dnipro Autres Lieu Dnipropetrovsk National Historical Museum named after D. Yavornytsky Adresse Dnipro, Dmytra Yavornytskoho avenue, 18 Ville Dnipro Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Dnipropetrovsk National Historical Museum named after D. Yavornytsky Dnipro

Dnipropetrovsk National Historical Museum named after D. Yavornytsky Dnipro https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dnipro/

Offrir une exposition au musée Dnipropetrovsk National Historical Museum named after D. Yavornytsky 2022-05-14 was last modified: by Offrir une exposition au musée Dnipropetrovsk National Historical Museum named after D. Yavornytsky Dnipropetrovsk National Historical Museum named after D. Yavornytsky 14 mai 2022 Dnipro Dnipropetrovsk National Historical Museum named after D. Yavornytsky Dnipro

Dnipro