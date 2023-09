Fascinante journée dans le Coeur du Var DN7 Le Luc, 20 octobre 2023, Le Luc.

Le Luc,Var

Partez à la découverte du territoire Coeur du Var pendant 3h au départ de l’office de tourisme situé au Luc.

L’occasion de découvrir le territoire viticole de notre région.

Visite de 2 domaines viticoles, transport inclus..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

DN7 Office de Tourisme Coeur du Var

Le Luc 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Take a 3-hour tour of the Coeur du Var region, departing from the tourist office in Le Luc.

An opportunity to discover our region’s wine-growing territory.

Visit 2 wineries, transport included.

Realice una excursión de 3 horas por la región de Coeur du Var, con salida desde la oficina de turismo de Le Luc.

Esta es su oportunidad de descubrir la zona vinícola de nuestra región.

Visita de 2 bodegas, transporte incluido.

Gehen Sie auf eine dreistündige Entdeckungsreise durch das Gebiet Coeur du Var, die vom Tourismusbüro in Le Luc ausgeht.

Die Gelegenheit, das Weinbaugebiet unserer Region zu entdecken.

Besuch von 2 Weingütern, Transport inbegriffen.

