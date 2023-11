Dlina Volny + Jennifer Touch en concert au Supersonic Records Supersonic Records Paris, 26 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 26 janvier 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. payant Billet : 13.50 EUR

Le trio Biélorusse Dlina Volny sera en concert au Supersonic Records le 26 Janvier pour une soirée dans une réalité post-soviétique de peur, d’amour et de rébellion.

Supersonic Records présente…

Dlina Volny + Jennifer Touch en concert

Tickets : https://link.dice.fm/f5c2cab0de3f

DLINA VOLNY

(Post-punk / dark disco – Vilnius, LTU)

Inspiré par la pop soviétique et l’architecture brutaliste du début des années 1980, le trio utilise l’action mécanisée des machines à rythmes motorisées, des synthétiseurs vintage et des lignes de basse post-punk pour donner une tournure qui leur est propre à la New Wave classique. Masha Zinevitch illumine les rues pluvieuses de Minsk de sa voix de contralto dans une réalité post-soviétique de peur, d’amour et de rébellion.

Ecouter

https://dlinavolny.bandcamp.com/

Regarder

https://www.youtube.com/@DlinaVolny

Aimer

https://www.instagram.com/dlina_volny/

JENNIFER TOUCH

(Post-wave-cold-pop-acid-romance – Berlin, ALL)

L’artiste berlinoise Jennifer Touch est revenue avec son deuxième album, paru chez FatCat Records en février 2023. Présentant son son unique dans le monde saturé de l’electronica, J Touch combine avec succès des synthés sombres des années 80 avec des paysages sonores industriels, le tout accompagné d’une hargne post-punk viscérale.

Il est rare de trouver aujourd’hui un artiste aussi dévoué au son ou aussi profondément immergé dans la réverbération affective des vieux synthétiseurs. Elle appelle cela Post-Wave-Cold-Pop-Acid-Romance, se frottant aux sonorités de PJ Harvey, Tempers et Depeche Mode. Jennifer Touch est une artiste en voyage, qui n’a pas peur de partager les détails intimes de sa route vers sa destination, où qu’elle soit.

Ecouter

https://jennifertouch.bandcamp.com/music

Regarder

https://www.youtube.com/@JenniferTouch

Aimer

https://www.instagram.com/jennifertouch/

———————————

Vendredi 26 Janvier 2024

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 13€ / 18€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal​

———————————

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/4FjYwbeU2 https://fb.me/e/4FjYwbeU2 https://link.dice.fm/f5c2cab0de3f

Dlina Volny + Jennifer Touch en concert au Supersonic Records