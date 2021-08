DLG x LA BELLEVILLOISE : FILE LE GROOVE La Bellevilloise, 3 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 3 septembre 2021

de 23h à 6h

payant

De La Groove file le groove à La Bellevilloise vendredi 3 septembre 2021.

C’est la rentrée, des clubs pour nous, des classes pour d’autres, celle des sportifs étant déjà passée.

Pour ce faire, on propose un retour aux choses sérieuses en bonnes et due forme dans l’une de nos antres de résidence, à la bien nommée Bellevilloise.

Sur lit de capacité certes limitée mais non limitante (750) et des restrictions que vous connaissez, nous vous proposons donc le service complet de table et la possibilité de danser avec plus d’espace et plus de grooves qu’auparavant

La House que tu aimes, qui parfois frappe et parfois semble si douce, sera mêlée avec précision au Funk, à la Disco, au Jazz que tu apprécies tant. Mais cela ne se fera jamais au détriment du deep, de la garage house ou des envolées les plus spaciales ou de soulful bien breakée.

Line Up Club :

23:00 – 00:30

Larry G

00:30 – 02:00

Le Hutin

2:00 – 4:00

Knuckle G B2B Chinau

04:00 – 6:00

Vanderkraft (le didi time)

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (613m) 3bis : Pelleport (671m)



Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com

