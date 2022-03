DL Club RH #4 En ligne, 6 septembre 2022, .

DL Club RH #4

DL Club RH #4 ————- Le Club RH est un espace d’échanges de bonnes pratiques et de co–construction de solutions adaptées aux réalités des entreprises du numérique. Vous êtes en charge de la gestion des ressources humaines au sein de votre entreprise ? Vous souhaitez échanger et enrichir votre expérience, échanger des outils, de l’information ou monter des actions collectives inter-entreprises (recrutement, formations …) ? **Ce club est fait pour vous !** ### Rappel : qu’est-ce qu’un DL Club ? Les clubs thématiques entre pro du numérique : des ateliers récurrents de retours d’expériences, de partage de bonnes pratiques et d’échange de problématiques entre membres de la League, peu importe la taille de votre structure. – Par et pour les membres de la league (#adhérents only) – Des clubs sectoriels : par fonction, par thématique, par typologie d’entreprise – Des sujets co-pensés avec nos membres **Attention les places sont limitées…**

