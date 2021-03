Lyon Invox,37 Rue du Sergent Michel Berthet,69009 Métropole de Lyon DL Club Inbound Marketing #2 Invox,37 Rue du Sergent Michel Berthet,69009 Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

**« Pourquoi SEO & Inbound Marketing font bon ménage ? »**

———————————————————- Vous êtes dans une équipe marketing ? Cette équipe est constitué à minimum de 3 personnes ? Vous avez implanté au moins 1 outil marketing dans votre structure ? Ce club est pour vous ! ### Rappel : qu’est-ce qu’un DL Club ? Les clubs thématiques entre pro du numérique : des ateliers récurrents de retours d’expériences, de partage de bonnes pratiques et d’échange de problématiques entre membres de la league, peu importe la taille de votre structure. * Par et pour les membres de la league (#adhérents only)

* Des clubs sectoriels : par fonction, par thématique, par typologie d’entreprise

* Des sujets co-pensés avec nos membres

* Cet événement sera en phygital, selon les conditions sanitaires, nous pourrons accueillir un petit groupe de 10 personnes en physique.

Gratuit sur inscription

2e session de notre DL club dédié au sujet de l'Inbound Marketing, le bon endroit pour partager ses bonnes pratiques et apprendre de celles des autres.

