Djusu + Pö DJ, 1 septembre 2022, .

2022-09-01

Horaire : 19:00 00:00

Gratuit : non

Djusu I Concert I Style de musique Djusu (« le coeur » en Malinké), est un joli secret nantais qui aurait tendance à s’éventer. Il faut dire qu’au regard des prestations habitées du trio, dans lequel guitare électrique, n’goni et calebasses tournent autour des danses et des chants d’Evelyne Mambo, on serait étonné du contraire. La musique est puissante, singulière et organique. Elle puise dans le highlife, la rumba et l’afrobeat, elle amène à la transe. Un univers haut en couleurs et un groove imparable. Chant : Evelyne Mambo · Guitare : Antoine Passet · Calebasses : Mathias Vaguenez FB Pö DJ I DJ set I Style de musique DJ et performeuse du collectif Nyege Nyege, Pö est basée entre la France et l’Ouganda et balance des sets bourrés d’énergie solaire qui vont des rythmes Afro-Caribéen et Brésiliens à la scène électronique underground d’Afrique de l’Est et du Sud. Entre kuduro, gqom, bouyon et singeli, Pö met tout en oeuvre pour vous faire transpirer. IG / FB



02 40 46 66 33