DJUSU – MUSIQUES DU MONDE Pontchâteau, 3 septembre 2021, Pontchâteau.

DJUSU – MUSIQUES DU MONDE 2021-09-03 – 2021-09-03 Rue du Port du Four Jardin du Carré d’argent

Pontchâteau Loire-Atlantique

https://www.carredargent.fr/agenda/djusu/

Djusu, en langue malinké, veut dire le cœur. Pour sûr, Evelyne Mambo est le cœur vibrant de Djusu! Charisme indéniable, voix profonde et habitée, la chanteuse et danseuse originaire d’Abidjan, issue de la troupe des Yelemba, nous livre dans cette formation en trio, ses chants puissants en attié et malinké. Les riffs aiguisés de la guitare d’Antoine Passet répondent au groove imparable des percussions de Mathias Vaguenez pour délivrer une explosion de sons organiques à la fois traditionnels, électro et rock.

Forts de leurs expériences musicales au sein de deux groupes charismatiques (Yelemba et Orange Blossom), le trio crée aujourd’hui un univers haut en couleurs et distille un groove imparable sur scène !

Gratuit – Sur réservation

Renseignements et réservations :

02 40 01 61 01 – billetteriecap@pontchateau.fr

