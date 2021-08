Djusu – concert Complexe sportif des Deux Ruisseaux, 8 octobre 2021, Chantepie.

Djusu – concert

Complexe sportif des Deux Ruisseaux, le vendredi 8 octobre à 20:30

Cette année encore Chantepie participe à l’incontournable festival du Grand Soufflet, qui se déroulera du 6 au 16 octobre dans plus d’une cinquantaine de lieux en Ille-et-Vilaine. Et pour sa 26e édition le Grand Soufflet bouscule les codes et embrasse fièrement son identité « musiques populaires du monde » ! Djusu —– **Concert – Sons afro 70/80** **Vendredi 8 octobre à 20h30 au complexe des Deux Ruisseaux** **Tarifs : 8€/6€** **PARTAGE DU COEUR** DJUSU, en langue malinké, veut dire « le coeur ». Avec une prédilection pour les formats psychés et hypnotiques des années 70/80, Djusu emprunte les énergies du highlife, du mandingue, du m’balax, de la rumba, et autres éthiopiques, intrinsèquement associées à leur univers. Cette formation brute en trio (chant/guitare/calebasses) élabore une musique profondément organique, qui invite à un road trip sans frontière, une transe de l’âme, une plongée dans les émotions. [[https://www.youtube.com/watch?v=-tfYJkH5GSM](https://www.youtube.com/watch?v=-tfYJkH5GSM)](https://www.youtube.com/watch?v=-tfYJkH5GSM) _Crédits :_ _Chant et percussions : Evelyne Mambo_ _Guitare : Antoine Passet_ _N’goni, voix, calebasse : Mathias Vaguenez_ _Son : Olivier Joly_ _Lumières : Florent Prin_ Et aussi ——– Deux autres rendez-vous Grand Soufflet à Chantepie, à ne pas manquer : * [Projection de courts-métrages et concert](https://chantepie.fr/blog/event/projections-et-concert-en-famille/) en famille le 9 octobre à 11h au complexe des Deux-Ruisseaux – gratuit * [Duo de Bossa](https://chantepie.fr/blog/event/elefante-concert/) à la Pie Muette avec le groupe Elefante le 13 octobre à 19h30 – gratuit.

8€/6€ – réservation conseillée

Dans le cadre du festival du Grand Soufflet

Complexe sportif des Deux Ruisseaux 3 avenue des Deux-Ruisseaux, Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T22:00:00