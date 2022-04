DJ’s Party : Années 70, 80, 90 et 2000 ! La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

La Scène, le jeudi 21 avril à 20:00

17 h : Ouverture des portes 20h00 : La DJ’S PARTY 4 Époques mythiques, 4 DJ’s légendaires, sur le dance floor le plus cool au monde ! Dans l’ordre de passage ce soir : DJ Lina, Daddy-J, Lady Berlue et Capt’ain Axel ! 20-21h : Les Années 70 par DJ LINA Ce soir pour les années 70, Avec les Bee-Gees, Abba ou CloClo, faites un faites un tonnerre d’applaudissement a DJ-LINA ! 21-22h : Les Années 80 par DADDY-J Ce soir pour les années 80, avec Trust, Telephone ou la Mano Negra, faites un faites un tonnerre d’applaudissement a DADDY-J ! 22-23h : Les Années 90 par LADY BERLUE Ce soir pour les années 90, avec Shania Twain, Manu Chao ou Wes Alane, faites un faites un tonnerre d’applaudissement a LADY BERLUE ! 23-24h : Les Années 2000 par CAPTAIN AXEL Ce soir pour les années 2000, avec Martin Solveig, Eminem ou Stromae, faites un faites un tonnerre d’applaudissement a CAPTAIN AXEL

Entrée libre

♫CLUBBING♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2022-04-21T20:00:00 2022-04-21T23:59:00

