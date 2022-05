Djoti Bjalava Dol-de-Bretagne, 25 mai 2022, Dol-de-Bretagne.

Djoti Bjalava Place de la Cathédrale Cathédraloscope Dol-de-Bretagne

2022-05-25 – 2022-06-30 Place de la Cathédrale Cathédraloscope

Dol-de-Bretagne 35120

Exposition classique des œuvres et Vision d’images projetées sur grands écrans de ces 4 œuvres.

La Géorgie est la terre de naissance de l’artiste Djoti Bjalava, pays traversé, conquis, au croisement de diverses civilisations et invasions, musulmanes, perses, romaines, chrétiennes orthodoxes, occidentales, dans ce Caucase aux forts relief et paysage.

Balava a capté très vite les puissances millénaires de trajectoires universelles jetées entre conflits, drames et nécessité d’espérance. Il nous offre par la pierre de ses sculptures la trace de l’arête originelle, telle la crête bleue de la montagne figée en vague d’éternité, reliant toute l’histoire des regards cherchant plus haut la force de vivre.

Art naïf ? Plutôt Art essentiel saisi de l’épreuve de l’humain de tout temps par l’étonnement d’un visage face au réel.

Entrée comprise dans le prix du billet d’entrée au Cathédraloscope.

+33 2 99 48 35 30 http://www.cathedraloscope.com/

Place de la Cathédrale Cathédraloscope Dol-de-Bretagne

