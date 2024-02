DJOON : THE DJOON EXPERIENCE Djoon Paris, samedi 17 février 2024.

Le samedi 17 février 2024

de 23h59 à 06h00

.Tout public. payant À partir de 10€ sur Shotgun : 10 EUR

Rendez-vous au Djoon le samedi 17 février pour la Djoon experience en compagnie de ses résidents historiques Afshin & Greg Gauthier aux côtés de Karlainthemix et Karlos Lekameleon !

Si vous recherchez quelqu’un qui incarne véritablement l’essence de l’universalisme et de l’âme de la House Music, Afshin, le légendaire patron du club Djoon, est le sorcier capable d’enchanter votre piste de danse, de la transformer en un havre débordant de passion et d’amour sans limites. Depuis près de trois décennies, il a contribué à transformer Paris en une autre Mecque de la House Music. En tant que promoteur, il croyait en la nécessité de construire une maison durable, un espace qui reflète la culture tout comme la musique, une institution qui relie les légendes aux talents locaux émergents. À partir de là, « Djoon » est né en 2003 pour accueillir presque toutes les légendes, de Louie Vega et Joe Claussell à Danny Krivit et Theo Parrish.

Les productions et mixages de Greg Gauthier vont du garage classique de style New Jersey à des sons plus dub, profonds et introspectifs, mais toujours avec une touche soul. Il est le DJ résident de « Dance Culture », que l’on pourrait décrire comme la réponse parisienne à la fois à Body & Soul et à NYC Shelter (pour la musique et l’attitude « dansez comme si personne ne regardait »). Il est probablement le DJ soul le plus fréquenté de Paris, puisqu’il a joué dans presque tous les clubs de la ville, répandant son amour pour la musique dance soul.

Karlainthemix est une DJ et danseuse qui a passé des années sur les dancefloors de différents clubs du monde entier avant de s’installer à Paris en 2018, où elle est DJ résidente au temple de la musique underground le club Djoon. Connue pour offrir une ambiance de club profonde et émouvante colorée par des rythmes qui feront bouger le dancefloor, elle a joué dans de nombreux grands festivals et a fait des tournées dans des clubs de Paris à Helsinki et de New York à Houston. Lorsqu’elle n’est pas aux platines, vous pourrez sûrement la retrouver sur le dancefloor jusqu’au petit matin.

djoon • soulful club paris

tous les vendredis & samedis à partir de 23h59

1er & 3ème dimanche du mois à partir de 17h00

Djoon 22 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Contact : http://www.djoon.com https://www.facebook.com/DjoonClub/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/DjoonClub/?locale=fr_FR https://shotgun.live/fr/events/djoon-the-djoon-experience

DJOON : THE DJOON EXPERIENCE