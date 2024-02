Djoon: My Grooves – Afshin (all night long) Djoon Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 23h00 à 06h00

.Tout public. payant À partir de 5€ sur Shotgun : 5 EUR

Retrouvez Afshin au Djoon le samedi 2 mars 2024 pour son all night long !

Si vous recherchez quelqu’un qui incarne véritablement l’essence de l’universalisme et de l’âme de la House Music, Afshin, le légendaire patron du club Djoon, est le sorcier capable d’enchanter votre piste de danse, de la transformer en un havre débordant de passion et d’amour sans limites. Depuis près de trois décennies, il a contribué à transformer Paris en une autre Mecque de la House Music. En tant que promoteur, il croyait en la nécessité de construire une maison durable, un espace qui reflète la culture tout comme la musique, une institution qui relie les légendes aux talents locaux émergents. À partir de là, « Djoon » est né en 2003 pour accueillir presque toutes les légendes, de Louie Vega et Joe Claussell à Danny Krivit et Theo Parrish.

