Djoon: Mangabey & EG (all night long) Djoon Paris, vendredi 1 mars 2024.

Djoon: Mangabey & EG (all night long)

Le vendredi 01 mars 2024

de 23h59 à 06h00

.Tout public. payant À partir de 10€ sur Shotgun : 10 EUR

Le vendredi 1er mars, Mangabey & EG livreront leur all night long signature au Djoon !

Animé par une passion grandissante pour les synthétiseurs et les boîtes à rythmes, José Fehner commence en tant que Mangabey en 2013, afin de mélanger ses deux influences principales : jazz & black music. De cette dualité entre approche classique et une ambiance de musique de club plus moderne, Mangabey tire le meilleur de ces deux mondes. Depuis, il a créé son propre style en réunissant les techniques du jazz et la Chicago House sous un même toit.

EG est architecte de formation, aujourd’hui DJ de profession et productrice junior. Elle apprend à mixer un peu par hasard pendant ses études d’architecture et lorsqu’elle fut de passage à Londres pendant quelques mois, elle rencontre et se lie d’amitié avec la DJ et productrice Jayda G. Cette rencontre l’influencera beaucoup et la poussera à assumer pleinement sa passion pour le mix. Son hypersensibilité auditive l’ayant plongé assez tôt dans un bain musical qui l’apaise et la canalise. Elle co-fonde le collectif Parasol en juin 2020 avec 4 autres DJs et en janvier 2021, elle lance sa propre chaîne de podcasts uto-pistes dans lequel elle interwieve DJs & music producers. EG est aussi résidente au sein du collectif SOL R. Elle fait désormais partie de la jeune agence de booking Bonne Nuit dirigée par Martin Abhervé son fondateur. Niveau style, le spectre s’étend des années 90 à aujourd’hui en oscillant entre soulful, garage et acid house en passant par l’italo et la disco.

Djoon 22 Boulevard Vincent Auriol 75013

