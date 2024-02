Djoon: Groove Boys Project (all night long) Djoon Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 23h59 à 06h00

.Tout public. payant À partir de 10€ sur Shotgun : 10 EUR

Le duo Groove Boys Project, composé de deux artistes français Boyzi & Lucas Moinet livreront leur ALL NIGHT LONG au Djoon le samedi 23 mars !

Derrière les platines, les deux Groove Boys composent magistralement une selecta orientée vers les sets soul, funk, disco ou house 90’s. Formés au sein des écoles Masters At Work et House de New York et du New Jersey, c’est en live que le Groove Boys Project libère tout son talent, proposant une House chaleureuse, soul et vitaminée, cousue main de la première note à la dernière. Ce duo, aussi attachant que leurs productions rêveuses, promet émotions et danses.

préventes à partir de 10€ (+frais de loc)

sur place 20€

djoon • soulful club paris

tous les vendredis & samedis à partir de 00h00

1er & 3ème dimanche du mois à partir de 17h00

22 bd vincent auriol 75013 paris

Métro quai de la gare (ligne 6)

Bus vincent auriol (89, 215)

Djoon 22 Boulevard Vincent Auriol 75013

Contact : http://www.djoon.com https://www.facebook.com/DjoonClub/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/DjoonClub/?locale=fr_FR https://shotgun.live/fr/events/djoon-groove-boys-project-alll-night-long

Djoon: Groove Boys Project (all night long)