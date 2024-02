Djoon: Dance Culture avec Greg Gauthier Djoon Paris, dimanche 25 février 2024.

Le dimanche 25 février 2024

de 17h00 à 23h00

.Tout public. payant À partir de 10€ sur Shotgun : 10 EUR

Retrouvez Greg Gauthier pour la Dance Culture le 25 février 2024 au Djoon !

Les productions et mixages de Greg Gauthier vont du garage classique de style New Jersey à des sons plus dub, profonds et introspectifs, mais toujours avec une touche soul. Il est le DJ résident de « Dance Culture », que l’on pourrait décrire comme la réponse parisienne à la fois à Body & Soul et à NYC Shelter (pour la musique et l’attitude « dansez comme si personne ne regardait »).

gratuit avant 18h sur inscription puis 10€

Djoon 22 Boulevard Vincent Auriol 75013

Contact : http://www.djoon.com https://www.facebook.com/DjoonClub/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/DjoonClub/?locale=fr_FR https://shotgun.live/fr/events/djoon-dance-culture-avec-greg-gauthier?utm_source=shotgun

