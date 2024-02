Djoon: Cinthie & DJ Minx (all night long) Djoon Paris, vendredi 16 février 2024.

Le vendredi 16 février 2024

de 23h59 à 06h00

.Public adultes. payant À partir de 10€ sur Shotgun : 10 EUR

Cinthie et DJ Minx livreront ce vendredi 16 février leur all night long signature au Djoon !

La Berlinoise Cinthie est devenue ces dernières années l’une des figures les plus vénérées et respectées de la musique électronique contemporaine, tant dans sa ville natale que dans le monde entier. Son programme de tournées la voit régulièrement jouer son style de DJ inimitable dans des villes branchées comme Paris, Londres, Amsterdam, Barcelone, Stockholm, Séoul… DJ depuis le début des années 90 alors qu’elle était adolescente, la profondeur des connaissances de Cinthie transparaît radieusement dans ses sets et ses productions, qui traversent une large gamme de sons house et techno classiques et contemporains. Ces derniers temps, Cinthie s’est penchée sur ses aspirations pour l’avenir et a consacré une grande partie de son temps à construire son propre studio, comprenant un large éventail de certaines des boîtes à rythmes et synthétiseurs vintage les plus remarquables qui existent.

DJ Minx a été inspirée par le Music Institute, où certains des plus grands DJ de musique dance de Détroit l’ont aidée à perfectionner ses compétences. Pendant deux ans, elle a conçu et animé « Deep Space Radio », une émission de musique électronique sur la station de radio WGPR de Détroit. Elle a également animé bénévolement une émission de radio hebdomadaire à l’Université du Canada sur CJAM 91,5 FM intitulée « Steamy Windows », et est ensuite devenue résidente du Club Motor de renommée mondiale à Hamtramck. Actuellement sur la liste des Liaison Artists, la « First Lady of Wax » de Détroit se porte bien après près de trois décennies de DJ et continue de jouer dans des villes à travers les États-Unis et dans le monde. Elle a récemment été nommée l’une des « 20 femmes qui ont façonné l’histoire de la musique dance » par Mixmag et l’une des « Meilleures DJ de musique house de tous les temps » par TimeOut New York.

préventes à partir de 10€ (+frais de loc)

sur place 20€

https://shotgun.live/venues/djoonclub

djoon • soulful club paris

tous les vendredis & samedis à partir de 00h00

1er & 3ème dimanche du mois à partir de 17h00

22 bd vincent auriol 75013 paris

métro quai de la gare (ligne 6)

bus vincent auriol (89, 215)

Djoon 22 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

http://www.djoon.com

