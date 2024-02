Djoon: Bande De Filles (all night long) Djoon Paris, vendredi 8 mars 2024.

Le vendredi 08 mars 2024

de 23h59 à 06h00

.Tout public. payant À partir de 10€ sur Shotgun : 10 EUR

Le duo Bande de Filles, composé de LeLeon et Naajet livreront leur ALL NIGHT LONG signature au Djoon ce vendredi 8 mars !

Depuis plus de 4 ans, Bande de Filles s’est imposé comme un collectif incontournable de la scène parisienne et française. Par leurs énergies et leurs personnalités, elles embarquent le public dans un voyage unique avec leurs sets mêlant House, Soulful, Deep, Afro, UK Garage, Breaks et Techno. Que ce soit pour leur résidence Djoon ou lors de leurs événements 100% féminins, Bande de Filles contribue activement à la visibilité des femmes dans les musiques électroniques.

Djoon 22 Boulevard Vincent Auriol 75013

Contact : http://www.djoon.com

