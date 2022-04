DJON BULL & L. KABANES Brasserie Communale Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

DJON BULL & L. KABANES Brasserie Communale, 16 avril 2022, Marseille. DJON BULL & L. KABANES

Brasserie Communale, le samedi 16 avril à 18:00

DJON BULL & L. KABANES // DJ SET // BRASSERIE COMMUNALE Le seize avril à partir de 18h La Brasserie Communale accueille les deux disc jockey Laurent Kabanes, Djon Bull et leurs vinyles de musique très intéressante sur deux plateaux ! ———— https:// souncloud.com/nathan-netzer [https://souncloud.com/djonyfutur](https://souncloud.com/djonyfutur)

Entrée libre

♫DJ SET♫ Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T18:00:00 2022-04-16T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Brasserie Communale Adresse 57 Cours Julien, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Brasserie Communale Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Brasserie Communale Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

DJON BULL & L. KABANES Brasserie Communale 2022-04-16 was last modified: by DJON BULL & L. KABANES Brasserie Communale Brasserie Communale 16 avril 2022 Brasserie Communale Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône